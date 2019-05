’Wel negen kantjes volgeschreven’

Leerkracht Wouter Lagerveld met naast hem leerlingen Jordy, Maud en Bram. Ⓒ Mooij, Martin

Amsterdam - Examenvlogger Marciano heeft zijn hoofd vanmiddag gebroken over de ’sardientjesbus’ in een Duitse tekst voor het vmbo-tl/gl. ’Sardinenbüchse’ blijkt bij nader inzien een sardientjesblik te zijn, waarvan docenten zich afvragen of de leerlingen de uitdrukking ’als sardientjes in een blik zitten’ wel kennen. De vlogzusjes Juliët en Josefien maakten het havo-examen geschiedenis. „Goed te doen.”