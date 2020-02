Duitse schutter Tobias R. was complotdenker die al 18 jaar zonder relatie leefde

HANAU - De schutter die woensdagnacht dood en verderf zaaide in het Duitse Hanau, handelde uit xenofobe motieven. Dat bevestigen de Duitse autoriteiten, onder andere op basis van het 24 pagina’s tellende manifest en een Engelstalige video die in de woning van de 43-jarige Tobias R. zijn gevonden. Doordat verschillende Duitse media over de tekst hebben gepubliceerd en het filmpje op internet staat, is al veel duidelijk over de denkbeelden van de dader.