Poorten Zandvoort gaan definitief open voor terugkeer Formule 1

Zo zag het er uit in 1984, de start van de voorlaatste GP op Zandvoort voor volgepakte tribunes. Vanaf komend jaar keert het supersnelle circus terug in de badplaats. Ⓒ Hollandse Hoogte

Niemand gaf er een paar jaar geleden een stuiver voor, maar het is toch gelukt. De Grand Prix Formule 1 keert terug in Nederland, wordt vandaag officieel bekendgemaakt. Tegen alle verwachting in levert onder anderen prins Bernhard van Oranje een huzarenstuk, dat al bijna stuk liep voor het begon.