Spot om spiegels op Marktplaats: ’Dit is bijna kunst’

Het is niet zijn idee, vertelt Traa meteen. „Zet dat er alsjeblieft bij.” Een Engelstalig account op Twitter verzamelt al tijdenlang foto’s van spiegels die op allerhande websites worden aangeboden. Traa hoeft geen credits. Het twitteraccount dat hij begon is dan ook vooral een hobbydingetje voor enig vertier.

„Ik deelde onlangs een foto van Marktplaats en werd erop gewezen dat het fenomeen al bestond”, vertelt hij. Toch was hij, een kleine zoektocht later, meteen gefascineerd. „Sommigen halen acrobatische toeren uit om maar niet met hun gezicht op de foto te staan.”

Dat heeft ’iets knulligs, iets aandoenlijks’, aldus Traa. „Want je kunt gewoon schuin staan, en dan ben je niet in beeld. Maar dat snappen sommigen niet. Die willen koste wat kost vermijden dat ze in beeld zijn en wringen zich in allerlei bochten, hoewel anderen juist pontificaal voor de spiegel gaan staan. Soms is zo’n foto bijna kunst, er zit een bepaalde esthetiek in.”

Toch heeft zijn account @Spiegeltekoop ’geen diepere filosofische gedachte’, vertelt hij meteen. Het levert vooral een glimlach op. Een persoonlijke favoriet? „Een foto waarop een stel te zien is die zich achter een doek verschuilen. Waarom ze dat doen? Geen idee! Hun gezicht is sowieso al buiten beeld. Heel geestig.”