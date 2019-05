Publiek Zandvoort als hoofdpijndossier

Het station van Zandvoort krijgt tijdens het F1-weekend vele tienduizenden passagiers per dag te verwerken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zandvoort - In een poging het enorme aantal toeschouwers de komende jaren op enigszins acceptabele wijze richting de Grand Prix in Zandvoort te vervoeren, wil de NS straks twaalf treinen per uur in beide richtingen laten rijden met tien tot twaalf rijtuigen.