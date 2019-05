Timmermans: links en humor is slechte combinatie

Bij Nieuwsuur gingen maandagavond twaalf lijsttrekkers in debat in aanloop naar de Europese verkiezingen die in Nederland volgende week donderdag worden gehouden. PvdA-lijstrekker Timmermans reageerde er voor het eerst op het SP-spotje, dat veel stof deed opwaaien. Een dubbelganger, Hans Brusselmans genaamd, rekende daarin genadeloos af met de Brusselse erfenis van Timmermans die nu vijf jaar als eerst vicepresident van de Europese Commissie een machtige positie bekleedt in Brussel.

Het spotje kreeg veel kritiek omdat er onnodig hard op de man zou worden gespeeld, terwijl de SP blijft volhouden dat het slechts ’satire’ betreft. Timmermans reageerde met gevoel voor zelfspot. „Wij hebben bij de PvdA door decennia heen geleerd dat humor en linkse politieke partijen, nou de wrikt nogal eens.”

SP-lijstrekker Arnout Hoekstra had een snedig weerwoord niet paraat. „Kom eens met ideeën in plaats van met modder naar mij te gooien”, gaf Timmermans zijn linkse opponent daarna nog mee als advies.

Orbán

De lijsttrekkers debatteerden over thema’s als de arbeidsmarkt, klimaatbeleid, migratie en de rechtsstaat. Ook bij dit laatste onderwerp werd Timmermans vaak gezocht. Onder andere Sophie in ’t Veld (D66) en Esther de Lange (CDA) vonden dat hij de Hongaarse premier Orbán te soft heeft aangepakt. Maar Timmermans stelde dat de Europese Commissie nog nooit zover is gegaan.

In Hongarije en ook Polen staat de rechtsstaat zwaar onder druk. Er lopen procedures om de landen weer in het gareel te krijgen, maar daarvoor is uiteindelijk ook medewerking van alle lidstaten nodig.