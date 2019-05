Operatie Zandvoort: dit wordt niet gemakkelijk

De verwachte 250.000 bezoekers kunnen alleen naar het circuit komen als ze optimaal over de drie racedagen gespreid worden. Dat zeggen de vervoerders nu vandaag officieel bekend wordt gemaakt dat de Grand Prix voor zeker drie jaar naar ons land komt.

„De auto is kansloos, trein en fiets zijn in feite de enige optie. En wellicht kan er ook nog een veerdienst over zee worden opgetuigd”, oppert spoorbeheerder ProRail die samen met NS onderzoek doet naar alle ov-mogelijkheden.

„Binnenkort komen we met een plan de campagne. Zeker is dat het een militaire operatie moet worden. Met de auto over de twee provinciale wegen is met die topdrukte niet te doen. Die worden afgesloten voor verkeer om vastlopende files te voorkomen, behalve voor organisatie en hulpdiensten. Wie niet met de trein komt, kan het beste de fiets pakken op e-bike paden”, aldus een woordvoerder.

