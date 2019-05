Verslag laatste maanden Johan van Oldenbarnevelt

Het originele handschrift van Jan Francken, de trouwe dienaar van Johan van Oldenbarnevelt Ⓒ Ralf Silvius

Amersfoort - „Een document van grote historische waarde is eindelijk weer in de openbaarheid.” Directeur Onno Maurer van het Museum Flehite in Amersfoort kon gisteren zijn geluk niet op. Tijdens de herdenking van de 400e sterfdag van Johan van Oldenbarnevelt werd voor het eerst het dagboek van Jan Francken, de trouwe dienaar van de landsadvocaat en raadspensionaris getoond. Hierin noteerde hij heel precies de laatste acht maanden van het leven van zijn meester.