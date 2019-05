Burgemeester wil ’meer grip’ op Syriëganger

Steeds meer teruggekeerde jihadisten hebben hun celstraf uitgezeten en krijgen een woonplek. Vorige week leidde de vestiging van de al eerder teruggekeerde jihadbruid Aïcha tot protest in de straat.

Inmiddels zijn circa 45 jihadisten op vrije voeten en er volgen er de komende tijd meer. Bovendien is een nieuwe golf van terugkeerders te verwachten nu de kampen in Koerdisch Noord-Syrië uit hun voegen barsten. In totaal zijn er in de regio zo’n honderd jihadisten met mogelijk terugkeerplannen.

„Ik ben nog weinig terugkeerders tegengekomen met spijt, die weer volop mee willen doen met de Nederlandse samenleving”, stelt burgemeester Verhulst. Hij wil meer kunnen doen. „Bij gevaarlijke evenementen, als iemand een puinbak maakt van zijn woning, of als er in drugs wordt gehandeld en de buurt ergert zich eraan, heb je die middelen wel.”

