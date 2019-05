Robine (5) praat niet en loopt wankel, maar er is hoop

Bobby (l.) heeft nog geen ziekte verschijnselen, maar met Robine gaat het minder goed. De kinderen van Pamela worden elke twee weken behandeld. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Zes Nederlandse ziekenhuizen gaan de handen ineenslaan om stofwisselingsziekten eerder te herkennen en beter te behandelen. En dat is hard nodig, want in zeker tienduizend Nederlandse gezinnen speelt de erfelijke ziekte een grote rol. Zo ook bij het gezin van Pamela Luijk; haar kinderen Robine (5) en Bobby (2) werden er allebei mee geboren.