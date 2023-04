Premium Het beste van De Telegraaf

Koninkrijk Elfia in Kasteel de Haar: zien en gezien worden Vluchten in een sprookje? ’Nee, gaat om waardering’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Een grote groep sprookjesprinsessen en -prinsen vermaakte zich opperbest in het fantasieland Elfia. Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

Haarzuilens - Op het boerenweggetje in Haarzuilens keert Leonie zich abrupt een kwartslag en maait in die onverhoedse beweging met haar zeis nèt niet het verslaggevershoofd van de romp. ’Pardon’, verontschuldigt de lijkbleke dame zich netjes, voor ze er de benen in zet, haar bloedrode mantel achter zich aanwapperend. De dood heeft VIP-kaartjes, en – de dood komt nooit te laat maar altijd te vroeg – daardoor kan zij met haar Magere Hein de kilometerlange entree-rij voor gewone stervelingen links laten liggen.