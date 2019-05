Twee watervliegtuigen botsen: zeker 5 doden

Tien inzittenden moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk.

De crash gebeurde in de buurt van een populaire toeristische lodge die excursies naar het nabijgelegen Misty Fjords National Monument uitvoert. Vermoed wordt dat er vooral toeristen van een cruiseschip aan boord waren. In Alaska zijn er veel watervliegtuigen in gebruik, waarmee afgelegen gebieden, maar ook meren en rivieren gemakkelijker worden bereikt. De plaats van het ongeval ligt op het zuidelijkste puntje van Alaska.