NFI'er voor rechter na geknoei bloedmonsters

De vrouw werd in oktober 2016 en februari 2017 aangehouden en moest vervolgens blazen. Toen bleek dat ze te veel gedronken had, vroeg zij om een tegenonderzoek. Die bloedmonsters werden vervolgens onderzocht door het NFI. Daaruit kwamen onverklaarbaar lagere waardes tevoorschijn die niet in lijn waren met de uitslagen van de ademanalyseapparaten. Daarop begon de Rijksrecherche een onderzoek. In september 2017 hield zij de vrouw aan.

De Rijksrecherche stuitte niet op aanwijzingen dat de verdachte ook andere bloedmonsters heeft gemanipuleerd. Justitie vermoedt dat zij uit privébelang heeft gehandeld. De vrouw moet zich ook verantwoorden voor het dronken rijden.