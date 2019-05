OM: cel voor NFI’er die knoeide met bloedmonsters

K. kon als NFI-medewerker met haar pasje op de afdeling komen waar de buisjes werden bewaard. Buiten werktijd spoorde ze haar eigen buisjes op en deed er wat water bij. Daardoor zakten de alcoholwaarden in het bloed onder de grenswaarden. Deze vervalste uitslagen bracht ze vervolgens in bij haar proces. Het gaat hier om een ambtsmisdrijf en om valsheid in geschrifte, aldus de officier van justitie. Ze wees erop dat de reputatieschade voor het NFI groot is en dat ''elke verdachte nu kan zeggen dat er vast gesjoemeld is met de onderzoeken''.

De vrouw viel door de mand toen het een politierechter tijdens het alcoholproces opviel dat twee keer een bloedonderzoek veel lagere waarden aangaf dan de blaastesten. Behalve in de zaak van K. zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er is gerommeld bij het NFI.

De eerste keer werd K. in oktober 2016 aangehouden toen ze hard en slingerend reed, met haar dochtertje in de auto. Ze had ruim drie keer meer op dan toegestaan. Haar rijbewijs werd negen maanden ingevorderd maar toch werd ze in februari 2017 gesnapt met ruim vijf keer te veel op. ¨Het is een wonder dat met zo'n torenhoog alcoholgehalte geen ongeluk is gebeurd'', zei de aanklaagster.

K. weet haar acties aan een alcoholprobleem waarvoor ze zich schaamde en dat ze wilde verbloemen tegenover haar man en de buitenwereld. K. zei dat ze heel onverstandig is geweest. Ze is in therapie en drinkt niet meer.

Het OM wil ook dat ze twee jaar geen voertuig mag besturen en drie jaar geen openbaar ambt mag bekleden.