WhatsApp dicht vlug afluisterlek

Volgens Financial Times (FT) is deze spionagesoftware ontwikkeld door de Israëlische NSO Group. Dit bedrijf verkoopt spionagesoftware aan overheden, zo schrijft FT. De krant baseert zich daarbij onder meer op een anonieme handelaar in zogenoemde spyware. De kwetsbaarheid zou gebruikt zijn om een mensenrechtenadvocaat af te luisteren.

