Rel rond fraude bij Surinaamse staatsbank

Er zouden door verschillende mensen flinke leningen zijn afgesloten. Uiteindelijk verdwenen die weer uit de boeken, zo schrijft de NOS. Het zou om miljoenen euro’s gaan.

Op interne stukken van de bank staan de namen van onder anderen president Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname, directeur Ginmardo Kromosoeto van de SPSB en waarnemend president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie, aldus de omroep.

Verontruste medewerkers hadden aan de bel getrokken. Vervolgens werden de klokkenluiders ontslagen. Uit de documenten blijkt overigens niet dat er daadwerkelijk sprake is van fraude of dat er lopende leningen uit de boeken zijn geschrapt. De Centrale Bank van Suriname liet vorige week al weten dat er niets aan de hand is.

Omdat de geruchten aanhielden, wordt nu een onderzoek gestart. De ledinggevenden zijn naar huis gestuurd.