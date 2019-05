Verdachte moord studente Laura ging 'door het lint'

LIVE – Verslaggever Chris Ververs is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

Bij de rechtbank in Utrecht wordt dinsdag de moord op de 24-jarige studente geneeskunde Laura Korsman behandeld. Verdachte is haar ex-vriendje Zamir A. – alias dj Sammy G. Hij zou haar op 11 juli in haar studentenhuis aan de Utrechtse Bosboomstraat hebben doodgestoken.

Tijdens een eerdere zitting zei A. zich niet te herinneren wat zich heeft afgespeeld en of hij degene was die haar doodstak. Het OM is daar wél van overtuigd, volgens justitie kon Zamir A. het niet verkroppen dat Laura hun relatie beëindigde.

Het resulteerde in steeds heftiger gedrag van A. Zo zou hij haar hebben gestalkt, appte haar voortdurend, stond dan weer met een bosje bloemen voor haar deur, stak haar banden lek en drong zelfs haar woning binnen.

Daarop kreeg A. al een contact- en locatieverbod. Laura kreeg zelfs een alarmknop waarmee ze in noodgevallen de politie kon alarmeren. Dat bleek vergeefs.

De verdachte zou eerder zelf vastgehouden zijn door leden van broederschap Catervarius. Daarbij werd hij ernstig mishandeld omdat hij de mannen nog 50 euro verschuldigd was. Zo kreeg hij een pistool op zijn hoofd, werd op zijn knieën geslagen en moest hij urine drinken.

A. werd in 2011 al eens veroordeeld tot een taakstraf voor mishandeling van een ex-vriendin.