Verdachte van moord op studente Laura voor de rechter

Laura (links) werd al tijden gestalkt door haar ex (rechts). Ⓒ Eigen foto

Utrecht - Bij de rechtbank in Utrecht wordt vandaag de moord op de 24-jarige studente geneeskunde Laura Korsman behandeld. Verdachte is haar ex-vriendje Zamir A. – alias dj Sammy G. Hij zou haar op 11 juli in haar studentenhuis aan de Utrechtse Bosboomstraat hebben doodgestoken.