Zes verdachten van liquidatiebende voor de rechtbank

Omar L., Hicham M., Daniël M., Don Victor M., Mohamed H. en Frans H. staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas Lomp in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel datzelfde jaar en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016 op Nouredine ’Hitler’ A.

Volgens justitie zijn de liquidaties uitgevoerd tegen de achtergrond van de ’mocro-oorlog’, die al enkele jaren woedt. Broer Youssef van verdachte L. werd in 2012 geliquideerd tijdens een ’wildwest’ in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Het vermoedelijke doelwit van deze aanslag, Benaouf A., wist te ontkomen. Afgelopen jaar werd geprobeerd om met een gekaapte helikopter A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden.

Ook op Omar L. is waarschijnlijk ooit een aanslag beraamd, maar daarbij werd een verkeerde, onschuldige man doodgeschoten. Deze vergismoord op Stefan Eggermont wordt gezien als een dieptepunt in de Amsterdamse onderwereldoorlog.

Eaneas Lomp, de man die verdacht werd van betrokkenheid bij deze vergismoord, is november 2015 doodgeschoten in Krommenie. Hij zou hebben behoord tot de groep van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha, een van de sleutelfiguren in de gangsteroorlog.

Op Oudjaarsdag 2015 werd de 27-jarige Chahid Yakhlaf in Kerkdriel met automatische wapens onder vuur genomen. Hij overleefde dat niet. Yakhlaf was een prominente speler in de Amsterdamse onderwereld, hij zou een vertrouweling zijn geweest van Martha. Omar L. is eind vorig jaar opgepakt als mogelijke opdrachtgever van deze liquidatie.