Schroothandelaar treft lichaam van vijf jaar vermiste vrouw aan in vriezer

De eigenaar van de schroothandel, Lilian Argueta, opende naar eigen zeggen de vriezer en trof het lichaam aan. „Eerst dacht ik dat het om een etalagepop ging. Ik kon niet geloven dat het om een mens ging. Maar toen ik de verschrikkelijke lucht rook, wist ik dat er iets ernstigs aan de hand was.”

Tegen de Amerikaanse zender NBC 6 zegt de schroothandelaar dat de vriezer in februari naar haar zaak is gebracht. Het apparaat komt uit de inboedel van de eerder die maand overleden Jonathan Escarzaga, die in een appartement in Hollywood woonde. Na het overlijden van de man besloot de eigenaar van de woning om de vriezer af te voeren. Volgens de schroothandelaar zat er geen slot op.

De politie onderzoekt de doodsoorzaak van de vrouw en of de twee overledenen elkaar kenden. Ook is nog niet duidelijk hoe lang de vrouw in de vriezer heeft gelegen.