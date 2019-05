Naoufal ‘Noffel’ F. voor rechter om moord Ali Motamed

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

De twee schutters stonden in maart terecht bij de rechtbank in Lelystad. Het slachtoffer werkte in Almere als electricien. Door het Iraanse regime was hij ter dood veroordeeld door ophanging omdat hij de hoofdverdachte is van de beruchte bomaanslag op 28 juni 1981 op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, waarbij 73 partijleden om het leven kwamen.

Onder hen waren vier ministers, en opperrechter Mohammad Behesti, destijds de tweede man van het regime. Noffel zou de uitvoerders van de liquidatie op ’Ali Motamed’ hebben aangestuurd. Noffel is in april veroordeeld tot 18 jaar cel voor het geven van opdracht voor de liquidatie van Peter ‘Pjotr’ Raab eind 2015 in Diemen. Als Noffel schuldig wordt bevonden, dan hangt hem levenslang boven het hoofd.