Binnenhof boos op boerderijbezetters

Dierenrechtenactivisten van ÔMeat the VictimsÕ houden in Boxtel een varkensfokkerij bezet. Een deel van hen heeft zich binnen verschanst. De activisten willen de media toegang geven tot de gebouwen om ,,de maatschappij te confronteren met het leed" dat volgens hen schuilgaat achter de deuren van de Nederlandse boerderijen. Ⓒ ANP

DEN HAAG/HILVERSUM - Veel partijen in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor de actievoerders die maandag enige tijd een stal van een varkenshouderij in Boxtel hebben bezet. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet in het dinsdagse vragenuur uitleggen wat hij tegen zulke bezettingen kan doen, vindt het CDA.