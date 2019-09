’Onderzoek verband parkinson en landbouwgif’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - In de Nederlandse landbouw worden bestrijdingsmiddelen gebruikt die mogelijk het risico op de ziekte van Parkinson verhogen. Diverse deskundigen waarschuwen voor de risico’s in tv-programma Zembla. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) erkennen dat meer onderzoek nodig is.