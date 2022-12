Megavangst van ruim 200.000 kilo vuurwerk in bunkercomplex na Duitse samenwerking

In Den Haag, Enschede, Haaksbergen vinden er doorzoekingen plaats. Dat gebeurt ook in Duitsland. Daar worden de bunker, vier vuurwerkwinkels, een afhaalpunt en twee vestigingsadressen van de bedrijven van de verdachten doorzocht.

„Door internationaal samen te werken, lukt het ons om opnieuw een dreun uit te delen aan de illegale handel in vuurwerk”, vertelt Jack Sijm, vuurwerkspecialist van de politie. „Veel van het aangetroffen vuurwerk is verboden voor Nederlandse consumenten, omdat het te gevaarlijk is. Hiernaast hebben we vuurwerk gevonden van de zwaarste categorie zoals shells. Shells zijn massaexplosief, levensgevaarlijk en worden gebruikt tegen hulpverleners. Het is goed dat we deze partij van de straat houden.”

Online

Volgens de politie boden de verdachten het vuurwerk online aan, waarna de bestellingen in Duitsland opgehaald konden worden. De verdachten probeerden via een omweg de regels te omzeilen door kopers te vragen naar een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en te doen alsof er sprake is van professionele handel. In werkelijkheid zouden de kopers geen professionele vuurwerkhandelaars zijn maar gewone huisvaders en illegale handelaars. Het vuurwerk is volgens de politie zwaarder en gevaarlijker dan is toegestaan in Nederland en Duitsland en zou het hele jaar door worden verkocht.

De politie heeft voor de enorme vangst onder meer samengewerkt met Duitse collega’s, de douane en Europol. Het vuurwerk dat al is verkocht en opgehaald, wordt door de politie zoveel mogelijk teruggehaald. De rest is al in beslag genomen.