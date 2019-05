Bestrijder tabaksindustrie overleden

Anne Marie van Veen Ⓒ eigen foto

ZWOLLE - Anne Marie van Veen, de eerste die in Nederland aangifte deed tegen de tabaksindustrie van zware mishandeling met de dood tot gevolg, is op 46-jarige leeftijd overleden. De longkankerpatiënte wordt dinsdag in besloten kring begraven in Zwolle, laat KWF Kanker Bestrijding weten.