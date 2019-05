Meisjesvoetbalteam kampioen in jongenscompetitie

Zondag sloot het meisjesteam het seizoen af met een 4-2 overwinning. De spelertjes uit Plymouth, in het zuidwesten van Engeland, wisten veertien van de achttien duels te winnen. Vier keer werd er gelijkgespeeld. En of dat nog niet genoeg was, wonnen de meiden met ’girl power’ ook nog de beker.

Volgens hun coach John Preston is de puike prestatie het resultaat van ’hard werken en vriendschap’. „Dit is een uitzonderlijk stel”, zegt Preston tegen de BBC. „Vooraf zei iedereen dat we het nooit zouden redden in een jongenscompetitie, maar wij hebben het tegendeel bewezen.” Volgens de coach is het de eerste keer dat een meisjeselftal kampioen is geworden in een jongenscompetitie.

Volgend seizoen komen de meiden voor het eerst uit met elf speelsters. Afgelopen seizoen werd er nog negen tegen negen gespeeld.