Verwarde kapmes-killer valt wandelaars aan

De man, James L. Jordan, zou geestelijke problemen hebben en is inmiddels opgepakt. Hij terroriseerde al langer de Appalachian Trail, een drieduizend kilometer lange route die jaarlijks door drie miljoen mensen wordt bewandeld.

De man had eerder al het groepje van vier wandelaars ernstig bedreigd toen ze ‘s avonds kampeerden langs de route. Twee wandelaars wisten te ontsnappen. Zij meldden het voorval aan de lokale sheriff. De twee andere wandelaars vluchtten de andere kant op, maar werden door de man ingehaald, waarna hij ze aanviel.

Het mannelijke slachtoffer wist nog een SOS-signaal te versturen via zijn telefoon. De vrouw die bij hem was, kon ontsnappen. „Ze deed alsof ze dood was, en toen de dader wegliep om zijn hond te zoeken, is ze weggerend”, zegt de sheriff.

De dader was al langer berucht bij wandelaars op de route. Hij bedreigde wandelaars op de route in Tennessee, North Carolina en Georgia. Hij werd een paar weken geleden al eens opgepakt voor het bedreigen van wandelaars, het hebben van drugs en het afgeven van een valse naam.

Volgens verschillende wandelaars had de man duidelijk geestelijke problemen. De sheriff zegt dat hij graag de man achter de tralies had gehouden. „Ik heb er alles aan gedaan om deze man van het pad te krijgen. En dat heb ik ook gedaan. Maar de rechter werkte niet mee.”