VS, Zuid-Korea en Japan houden militaire oefening bij Hawaï

De gezamenlijke oefeningen werden hervat met oog op de nucleaire dreiging van Noord-Korea. De relatie tussen Japan en Zuid-Korea was in 2019 verwaterd door een historisch dispuut dat te maken heeft met de Japanse bezetting van het Koreaanse schiereiland van 1910 tot 1945, maar de nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol wil de banden met Japan aanhalen om zo sterker te staan tegen Noord-Korea.

Heikel punt China

De trilaterale oefeningen zijn ook een heikel punt voor China, dat in 2016 economisch wraak nam op Zuid-Korea toen dat land besloot een aantal Amerikaanse luchtdoelraketten toe te laten. Beijing heeft Yoon gevraagd om toezeggingen van zijn voorganger te eren om de luchtdoelraketten niet verder in te zetten, niet mee te doen aan een Amerikaans wereldwijd raketafweersysteem en om geen trilaterale militaire alliantie waar Japan aan deelneemt op te zetten. Yoon zegt dat Seoul niet aan die toezeggingen gebonden is.