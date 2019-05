Vrees dat varkens geruimd moeten worden na actie Boxtel

Dierenrechtenactivisten kijken uit de deur van de stal die ze bezet hebben. Tientallen activisten van ÔMeat the VictimsÕ houden maandag in Boxtel een varkensfokkerij bezet. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De bezettingsactie van een varkensbedijf in Boxtel is „volstrekt onacceptabel en afkeurenswaardig”, zegt Wim Bens, voorzitter van Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), in een interview met het Brabants Dagblad. Hij maakt zich zorgen over de gezondheid van de dieren.