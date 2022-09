Ex-commissaris over aanpak gaswinning Groningen: ’Rutte luisterde, maar deed niets’

„Dit is niet normaal, wat gebeurt hier?, was ineens het nieuwe sentiment. Dat gold voor burgers en zeker ook voor bestuurders”, zei oud-commissaris van de koning(in) Max van den Berg maandag in Den Haag tegen de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. „Het was een enorme schok.”

Maar het radicaal omgooien van het beleid (veel gas winnen) was niet zomaar gedaan, ervoer Van den Berg. Toenmalig minister Henk Kamp wilde een mogelijk op te zetten aanpak volgens Van den Berg eerst ’klein houden’. Premier Mark Rutte ’luisterde, dacht mee, maar deed er niks mee’. „Wij zagen het in Groningen echter al snel als een landelijke kwestie.”

’Kanteling’

De Groningse PvdA-bestuurder was cvdk van 2007 tot 2016. In januari 2013 kwam directeur Bart van de Leemput in haast naar het provinciehuis in hartje stad Groningen. „’Ik wil zeggen dat er een kanteling is’, zei Van de Leemput tegen mij”, memoreerde Van den Berg. „Dat ging nog een beetje omfloerst.” Toen er echter een zorgwekkende brief met verheldering kwam, viel het kwartje. En hoe: „We beseften dat de kracht van de bevingen tot 5 op de schaal van Richter kon zijn. Het bleek anders dan eerder gezegd...”

De regio Groningen liet nader onderzoek doen voor het goed in beeld brengen van de situatie en te zien wat er anders moest en/of kon. Onder anderen minister Kamp leek niet enthousiast. „Hij zette veertien eigen onderzoeken op.” De minister schrok van waar de regio wat later mee aankwam. „Wat hij wilde, stond daartoe in geen verhouding.”

Er werd in die tijd voorgesteld om de gaswinning te beperken, een verregaande beslissing met onvermijdelijke gevolgen voor de energievoorziening en staatskas. „Uit voorzorg.” Er bleek echter voor tien jaar gaswinning vergund te zijn. De provincie trok op met medebestuurders en wilde een akkoord met Den Haag. „Vermindering was voor ons een randvoorwaarde om de andere zaken voor elkaar te krijgen. Het aantal bevingen was groot.”

Fonds

Van den Berg kwam landelijk in het nieuws door zijn oproep om een megafonds voor compensatie te vullen, dat te boek stond als ’het miljard van Max’. Aanvankelijk stonden (coalitie)partijen in Den Haag niet te springen. Het miljard werd ook niet zomaar gehaald. „We liepen tegen muren aan, er werd beknibbeld. Mondjesmaat ging het.”

Minister Kamp, premier Rutte, ook Kamerleden die op de huid van het kabinet hadden kunnen zitten; ze pakten ondertussen wat Van den Berg betreft maar niet door. „Wat ons betreft was het immers een nationale zaak.” Bij elke ontmoeting met Rutte in het veld, ook rondom heel andere kwesties, werd de premier erover aangesproken. Maar die vond een tijd dat het in eerste instantie aan vakminister Kamp was, was Van den Bergs indruk. „Hij dacht wel mee, maar deed er niks mee.”

Staatskas

Toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) besefte dat een verlaging van de gaswinning negatieve gevolgen had voor de staatskas, maar hij zocht naar mogelijkheden. „Er kwam ruimte voor mindering van gaswinning”, aldus Van den Berg.

De inzet van een nieuwe zogenoemde ’Nationaal Coördinator Groningen’, Hans Alders, bleek allesbehalve het gehoopte ei van Columbus. Alders had een krachtig breekijzer moeten zijn, die tempo moest krijgen in de stroperige afhandeling van de aardbevingsproblematiek. Maar zijn bevoegdheden bleken te beperkt en hij kreeg niet echt de kans, keek Van den Berg maandag terug: „Het geld leek belangrijker, was de indruk van de Groningers.” Alders stopte na drie jaar uit frustratie.