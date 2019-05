Man maakt diepste duik ooit in oceaan en blijft daar vier uur

Met zijn duizelingwekkende duik verbeterde Vescovo het oude record uit 1960 met 16 meter. Hij ontdekte bij zijn laatste duik naar eigen zeggen nieuwe garnaalachtige soorten. In zijn onderzeeër DSV Limiting Factor verbleef hij maar liefst vier uur op de oceaanbodem.

Het was volgens persbureau Reuters de derde keer dat mensen het diepste punt in de Marianentrog hebben bereikt. In 1960 werd door de Amerikaanse marine een diepte bereikt van 10.912 meter. Meer recent dook de Canadese filmmaker James Cameron naar een diepte van 10.908 meter. Dat was in 2012.

Vescovo zegt dat hij op het diepste punt van de oceaan plastic afval in de vorm van snoeppapiertjes heeft aangetroffen. „Erg teleurstellend om dat te zien tijdens zo’n bijzondere trip”, aldus de diepzeeduiker.