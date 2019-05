Politie 4600 keer ingeschakeld voor overlast asielzoekers

Dat blijkt uit een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook maakten asielzoekers zich in 2018 schuldig aan zakkenrollerij en diefstal van tassen (250 keer), mishandeling (250 keer) en bedreiging (240 keer).

Van alle zaken kwam ongeveer de helft bij het Openbaar Ministerie terecht (2610 strafbare feiten), vooral de diefstallen. Daders zijn hoofdzakelijk asielzoekers uit zogeheten veilige landen als Algerije, Marokko, Tunesië en Libië. Zij maken weinig kans om daadwerkelijk een asielvergunning te krijgen. Het is onduidelijk hoe het aantal incidenten waarbij de politie moest uitrukken zich verhoudt tot andere jaren. Staatssecretaris Harbers (Justitie) meldt aan de Tweede Kamer dat het eerder nooit op deze manier werd gemeten.

Het Centraal Opvang voor Asielzoekers (COA) heeft vorig jaar 13350 incidenten met asielzoekers geregistreerd, waar dat er in 2017 nog 11820 waren. 7460 keer werden in 2018 ’de huisregels van het het COA overtreden’ en 3410 keer was er sprake van geweld of agressie tegen personen.