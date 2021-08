Premium Het beste van De Telegraaf

Linda stond oog in oog met de losgebroken wolf: ’Het was doodeng’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Amersfoort - Over het allereerste dierentuinbezoek van de slechts vier weken oude baby Saar zal nog lang nagepraat worden in huize van der Pol. De Nijmeegse Linda was met haar vriend, baby en hondje Fien in DierenPark Amersfoort toen ze opeens hoorden over een loslopende wolf. „In eerste instantie moest ik alleen maar lachen. ‘Een wolf, dat gebeurt toch niet?’, grapte mijn vriend. Tot ik achter me keek en de wolf in de bosjes zag zitten”, vertelt de nog altijd geëmotioneerde moeder na.