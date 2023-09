Man en vrouw (74 en 79) overleden bij ongeluk op Rotterdamse brug

De voetgangers werden rond 21.00 uur aangereden door een bestelbus. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden. Inmiddels is het betrokken voertuig aangetroffen, maar er is nog geen verdachte aangehouden.

Ⓒ Nieuws Op Beeld

Volgens de politie is nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.