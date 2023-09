Twee doden bij ongeluk op Rotterdamse brug

Een woordvoerster van de politie kon nog niet zeggen of de slachtoffers voetgangers, fietsers of andere weggebruikers zijn. Wel is duidelijk dat de bestuurder van een betrokken auto na het ongeval is doorgereden.

Volgens de politie is nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.