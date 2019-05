Hoger beroep rond liquidaties Staatsliedenbuurt

Het hoger beroep rond de in eerste aanleg tot levenslang veroordeelde Adil A. (30) en Anouar B. (38) loopt keer op keer vertraging op. Dat heeft voor een groot deel te maken met meerdere getuigen die zich in de afgelopen maanden hebben gemeld.

Deze getuigen zijn veelal criminelen die met de belangrijkste getuige van de Staatsliedenliquidaties, Benaouf A., hebben vastgezeten. Deze A. is zelf ook veroordeeld voor moord in de langlopende Mocromaffia-oorlog en hij wordt nog altijd gezien als belangrijkste doelwit tijdens de meedogenloze schietpartij op die decemberavond in 2012, waarbij tientallen kogels in het rond vlogen en de bewoners van de Spaarndammerbuurt ernstig gevaar liepen. Ook werden twee motoragenten onder vuur genomen tijdens een achtervolging. Zij overleefden ternauwernood.

Bekijk ook: Nog altijd tranen nabestaanden Staatsliedenbuurt

Bekentenis

A. sprong tijdens de kogelregen het water in en ontkwam aan zijn belagers. Zijn vrienden Lkhorf en El Yazidi waren veel minder gelukkig en lieten het leven. In de gevangenis zou Benouaf A. tegen meerdere gedetineerden hebben gezegd dat zijn bekentenis – namelijk dat hij Anouar B. herkende als schutter op die 29e december – heeft gedaan zonder dat hij B. daadwerkelijk heeft gezien.

Benouaf A. zou de namen van Anouar B. en Adil A. hebben gehoord ’van de straat’. Hij noemde ze volgens een van de getuigen in december vorig jaar tijdens het eerste deel van het hoger beroep „omdat Benouaf had gehoord dat deze twee spullen hadden geregeld voor de liquidatie. Hij hoopte op die manier dat Popeye en Kinker (bijnamen Anouar B. en Adil A.) met de echte namen van de schutters zouden komen.”

Geheime getuige

Vorige week werd er ook nog een anonieme getuige achter gesloten deuren gehoord. Het ging wederom om een man, die vermoedelijk met een soortgelijke verklaring is gekomen.

De rechters komen 24 mei bij elkaar om de laatste verzoeken van het openbaar ministerie en de advocaten van Adil A. en Anouar B. te bespreken. De inhoudelijke behandeling wordt dus pas aan het einde van het jaar verwacht.