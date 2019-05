Arrestatie voor opsluiten bejaarde vrouw in meterkast

Ⓒ Hollandse Hoogte

HARDENBERG - Een 43-jarige man uit Coevorden is opgepakt voor betrokkenheid bij een woningoverval in De Krim (gemeente Hardenberg) in december. De 82-jarige bewoonster werd opgesloten in de meterkast en pas de volgende dag door ongeruste vriendinnen bevrijd. De bejaarde vrouw raakte bij de overval gewond aan haar gezicht.