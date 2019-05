Vliegtaks voor vrachtverkeer vanaf 2021

Dat maakt staatssecretaris Snel (Financiën) vandaag bekend. Hij bevestigt ook nog eens dat het zijn plan blijft om ook passagiers een vliegtaks te laten betalen: 7 euro per vertrekkende passagier.

Het wetsvoorstel daartoe is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet hoopt dat er een Europese vliegtaks komt omdat er dan een gelijk speelveld is voor luchtvaartmaatschappijen en er geen grote verschillen tussen landen ontstaan. Maar als dat niet lukt, en daar lijkt het op, komt deze nationale variant op de belasting er dus per 1 januari 2021.

Volgens Snel is dit een manier om de belastingen te vergroenen en de luchtvaartsector te verduurzamen. Momenteel wordt het internationale vliegverkeer niet belast met accijns of btw, benadrukt de staatssecretaris. „Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast. Dit is een belangrijke reden om een vliegbelasting in te voeren”, aldus Snel. „Dit draagt ook bij aan het verkleinen van de prijsverschillen tussen vliegtickets en bijvoorbeeld treintickets.”

Het is de bedoeling dat er met de vliegtaks 200 miljoen euro per jaar wordt opgehaald.