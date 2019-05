’Kabinet moet aan de bak met rijbewijsregeling voor ouderen’

De Tweede Kamer wil dat gedupeerden mogen rijden met een verlopen rijbewijs, mits zij in het bezit zijn van een geldige gezondheidsverklaring en een bewijs dat verlenging van het rijbewijs is aangevraagd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft tot twee keer toe laten weten dat zo’n coulanceregeling volgens haar niet mogelijk is.

CDA en D66 leggen zich niet neer bij deze afwijzing. „Sommige mensen zijn afhankelijk van hun rijbewijs. Om vrienden en familie te bezoeken, of naar de dokter te rijden. En nu maakt het CBR er een puinhoop van en zijn ouderen en mensen die om gezondheidsredenen gekeurd moeten worden de dupe. Dat kan niet”, zegt D66-Kamerlid Rutger Schonis. „De minister moet een oplossing zoeken in plaats van mensen van het kastje naar de muur te sturen. Mensen die gewoon netjes alles hebben geregeld, moeten gewoon auto kunnen rijden.”

De twee coalitiepartijen vinden dat Van Nieuwenhuizen zich ’tot het uiterste moet inspannen’ voor een tijdelijke regeling. Het is in hun ogen niet eerlijk dat duizenden mensen zonder rijbewijs zitten door de ellende bij het CBR.

„Dit probleem moet gewoon worden opgelost”, CDA-Kamerlid Maurits von Martels. „Geheel buiten hun schuld om worden mensen gedupeerd en raken geïsoleerd. Dat is buitengewoon onrechtvaardig. Omdat het CBR er een bende van maakt, kunnen veel ouderen de weg niet op. Dat vraag om actie van de minister.”

Van Nieuwenhuizen stelt dat een gedoogconstructie stuit op juridische bezwaren, maar CDA en D66 plaatsen daar vraagtekens bij.

