Kamer niet gecharmeerd over voornemen om tabaksprijzen te verhogen

De Telegraaf onthulde eerder op woensdag dat Van Ooijen ernaar streeft om de prijs van sigaretten en ander rookwaar vanaf 2025 stapsgewijs te verhogen. In 2040 moet een pakjes sigaretten zelfs maximaal 47 euro kosten. Van Ooijen voelt zich gesterkt door wetenschappelijk onderzoekt, dat uitwijst dat fikse prijsmaatregelen het meest effectief zijn om rokers ertoe te bewegen te stoppen.

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema wijst op het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt om tot een ’rookvrije generatie’ te komen in 2040. Ook in het regeerakkoord is afgesproken om de accijns op tabak te verhogen. „Maar nu bizarre prijsverhogingen noemen voor een pakje sigaretten lost niks op en creeert alleen maar onrust.” Hij ziet nog meer obstakels. „Met deze maatregel is geen rekening gehouden met grenseffecten of de illegale handel in tabak die je op deze manier alleen maar stimuleert. Ik verwacht dat de staatssecretaris binnenkort met concrete plannen komt hoe gezond gedrag in onze samenleving, bijvoorbeeld door middel van sport en bewegen, beter gestimuleerd gaat worden.”

Ook het CDA heeft nog veel vragen, zegt Kamerlid Evert Jan Slootweg. „We zien het belang van een rookvrije generatie in 2040. Maar we hebben nog veel vragen, over zaken als de effectiviteit en over mogelijke grenseffecten.” Slootweg wil daarom het voorstel van het kabinet afwachten.

PVV’er Vicky Maeijer noemt het tabaksplan ’waanzin’. „De overheid moet voorlichten, niet dicteren hoe mensen moeten leven. Het lijkt wel of dit kabinet niets beters te doen heeft dan het leven van de gewone man onbetaalbaar te maken.”

„Dit is de zoveelste overheidsbetutteling”, vindt JA21-leider Joost Eerdmans. Hij is ’meer voor het stimuleren en het belonen van gezond gedrag’. „Waar houdt dit op? Tien euro voor een frietje? We snappen dat roken echt slecht is maar mensen hebben toch een eigen keuze en verantwoordelijkheid.”

Ook kritiek vanuit de SP

Ook ter linkerzijde van de Kamer is er kritiek. SP-Kamerlid Maarten Hijink zegt dat zijn partij géén tegenstander is van accijns op tabak. „Maar rokers moeten geen melkkoe worden. Mensen zijn immers verslaafd en dus niet zomaar in staat om te stoppen met roken.” In plaats daarvan moet de overheid ’alles op alles zetten om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken’, stelt Hijink, bijvoorbeeld door de verkooppunten te beperken. Ook moet het kabinet volgens hem inzetten om mensen te helpen en ondersteunen bij het stoppen met roken. „Accijnzen moeten benut worden om mensen te helpen stoppen, niet om te schatkist te vullen.”

Coalitiepartij D66 is juist blij met het plan. „Heel goed dat het kabinet hier werk van maakt”, zegt Kamerlid Jeanet van der Laan. „Deze coalitie zet stevig in op preventie en een gezonde leefstijl. Het ontmoedigen van een slechte gewoonte als roken is daar een belangrijk onderdeel van. We weten uit onderzoek dat het verhogen van de prijs daar een effectief middel voor is.”