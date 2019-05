Russische ’walvisspion’ blijkt vrolijke snuiter

Dat zegt de Noorse walvisvolger Morten Vikeby. De walvis herinnert hem aan de ’therapeutische walvis Semyon’ die hij ooit zag in een Russisch duikcentrum en mogelijk is ontsnapt, meldt The Guardian. Die walvis vrolijkte groepen kinderen op die kampen met een mentale ziekte. Vikeby durft niet te zeggen of het nu om dezelfde walvis gaat, maar volgens hem zou het goed kunnen dat die in ieder geval uit hetzelfde centrum komt.

„De walvis is beschuldigd van spionage. Ik zie het als mijn plicht om hem te verdedigen”, aldus Vikeby.

Harnas

De beloegawalvis zwemt al zeker een paar weken rond voor de Noorse kust. Het zoogdier droeg een soort harnas waarop mogelijk een camera of wapen bevestigd kon worden. Bovendien stond er ’Materiaal van St. Petersburg’ op en is de bewuste walvis allesbehalve mensenschuw. Daardoor ging er al snel een theorie rond dat de walvis getraind zou zijn door de Russische marine. Maar de walvis gedraagt zich hoe dan ook voorbeeldig: het dier redde afgelopen week zelfs een iPhone die een vrouw in het water had laten vallen.

Bekend is dat er in de jaren tachtig een Sovjet-programma bestond om dolfijnen te trainen voor militaire operaties. Die zijn geschikt vanwege hun goede geheugen, snelheid en het feit dat ze lastig te traceren zijn.