Limburg koestert Gorbatsjov: ’Hij kwam over als heel innemende persoonlijkheid’

In de ban van de Romeinse grens

Nederland was in de eerste eeuwen na Chr. een strategisch belangrijk deel van het Romeinse rijk. Het lag aan zee en de rijksgrens, de Rijn, stroomde er dwars doorheen. Archeologen uit de hele wereld kwamen deze grens, de limes, nader bestuderen in Museum Park Archeon in Alphen aan den Rijn, de vroeg...