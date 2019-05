Inbrekers varkensstal Boxtel doen aangifte

Meerdere auto’s lagen in de greppel. Ⓒ VENEMA MEDIA

BOXTEL - Uitgerekend de dierenactivisten die gisteravond in Boxtel inbraken in een varkensboerderij gaan aangifte doen. Bij een tegenprotest, georganiseerd door boeren die er niet van gediend waren dat tientallen activisten zich zomaar hadden verschanst in een stal, werden drie auto’s van activisten op hun zijkant gekieperd en werd van één de banden lekgestoken.