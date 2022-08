Protestmars met 400 actievoerders tegen komst azc in Albergen

ALBERGEN - Honderden mensen hebben in Albergen geprotesteerd tegen het plan om asielzoekers onder te brengen in een hotel in de plaats. Het was een stille mars, waarbij deelnemers met zogenoemde noodvlaggen liepen, de omgekeerde Nederlandse vlag. De door inwoners van Albergen georganiseerde mars had volgens een van hen, Hennie de Haan, maar een boodschap aan het kabinet en die stond op een spandoek: zonder overleg, neemt het kabinet onze stem weg. Volgens De Haan waren er zeshonderd vlaggen en die zijn allemaal uitgedeeld. Op beelden van de Gelderlander is te zien dat mensen langs de route in hun handen klappen als de stoet voorbijkomt.