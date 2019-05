Joodse vrouw neergestoken in Helsingborg

De Zweedse politie gaat uit van een poging tot moord en kan een antisemitisch motief niet uitsluiten. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

HELSINGBORG - Een Joodse vrouw van in de zestig is dinsdag in het Zweedse Helsingborg neergestoken. De politie gaat uit van een poging tot moord en kan een antisemitisch motief niet uitsluiten. Joodse instellingen in de stad in het zuiden van Zweden worden extra beveiligd, melden Zweedse en Israëlische media.