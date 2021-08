Demissionair kabinet mikt op 1 november om alle maatregelen te schrappen

Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge (Volksgezondheid) geven tijdens de coronapersconferentie opnieuw tekst en uitleg over maatregelen om het virus te beteugelen. Rutte vertelde dat 1 november alleen haalbaar is zonder tegenvallers. „Dat weten we dus niet zeker. Maar als het kan gaat de samenleving terug naar normaal, dat wil je uiteindelijk.”

Te snel versoepelen aan het begin van de zomer ’was een behoorlijke leerervaring’ zei Rutte. „Het is zaak dat we ons niet weer laten verrassen.” Hoe gaan we terug naar normaal, is volgens de premier te vraag.

Stap voor stap

’Stap voor stap’, zegt minister De Jonge over de manier waarop maatregelen worden afgebouwd. „Daarom beginnen we bij het hoger onderwijs, en willen we vervolgens op 20 september in de hele samenleving de 1,5 meter afstand schrappen.” Aan alle maatregelen komt ook een keer een eind, vertelt de bewindsman. „We verwachten dat het 1 november kan zijn, maar zeker weten doen we dat niet.”

De grote vraag is vooral hoe de beperkingen moeten worden afgebouwd, nu steeds meer Nederlanders beschermd zijn tegen het virus. Veel lekte al uit. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand al niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Wel geldt er nog een maximale groepsgrootte van 75 personen.

Bekijk ook: KHN spant kort geding aan om clubs en discotheken open te krijgen

Alle andere bestaande maatregelen worden tot en met 19 september verlengd. In de horeca is een vaste zitplaats dus voorlopig verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Voor evenementen werd de knoop al eerder doorgehakt, omdat ze daardoor tijdig aanspraak konden maken op compensatie.

Eendaagse evenementen mogen alleen met maximaal 750 bezoekers die beschermd zijn tegen het virus, besloot het demissionaire kabinet. Tot half september blijft dat besluit sowieso gelden.

Het kabinet wil volgens ingewijden vanaf 20 september de 1,5 meter afstand volledig loslaten, en dan gaan werken met coronatoegangsbewijzen. Op 17 september wordt besloten of een volgende stap verantwoord kan worden genomen.