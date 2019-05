Kritiek op traag optreden politie bij varkensboer Boxtel

„Het bedrijf is tien uur lang illegaal bezet. Waarom duurde het zo lang”, vroeg CDA-Kamerlid Geurts boos aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Ook VVD, SGP en PVV waren kritisch over het optreden van de politie. PVV-Kamerlid Markuszower: „Waarom werden de blokkeerfriezen wel hard aangepakt en deze dierenterroristen niet?”

Minister Grapperhaus stelt dat de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie tijdens een spoedoverleg heeft besloten om te de-escaleren om zo de activisten rustig uit de stal te krijgen. De politie zelf sprak zelfs over ‘onderhandelen’.

„Toen bleek dat die strategie niets opleverde is er gekeken naar een andere oplossing en is de ME gekomen”, zegt Grapperhaus. Pas aan het einde van de avond was de bezetting voorbij. Grapperhaus staat achter de aanpak: „Dit was van belang voor de veiligheid van mens en dier.”

Toename van activisme

In totaal zijn er 64 mensen aangehouden voor lokaalvredebreuk, meldt de CDA-bewindsman. Nog eens twaalf raddraaiers zijn opgepakt omdat ze geen legitimatie bij zich hadden.

Nog deze week wil de minister in gesprek met de sector. Ook wil hij het getroffen bedrijf in Boxtel bezoeken. „Er waren aanwijzigingen dat er iets zou kunnen gebeuren, maar de politie heeft een bezetting van dit bedrijf niet zien aankomen”, zei Grapperhaus. „We zien een toename van activisme op dit gebied die over de grens van de rechtstaat gaat.”

Bekijk ook: Inbrekers varkensstal Boxtel doen aangifte

PvdD

D66-Kamerlid De Groot benoemde tijdens het wekelijkse vragenuurtje het enthousiasme van enkele lokale bestuurders van de Partij voor de Dieren over de bezetting in Boxtel. Kamerlid Ouwehand van de dierenpartij ging hier niet op in. De politica keurt intimidatie en bedreiging af, maar vroeg bij de minister alleen of er ook overtredingen op het gebied van dierenwelzijn zijn aangetroffen in de stal.

Bekijk ook: Vrees dat varkens geruimd moeten worden na actie Boxtel

Eerder had Stichting Wakker Dier wel kritiek op de inbrekers geuit. „Wij keuren deze manier van actievoeren grondig af. Je kan het nog zo erg met elkaar oneens zijn, maar zo onrespectvol met mensen omgaan is daar geen oplossing voor”, aldus een woordvoerder.

Bekijk ook: Tientallen activisten in boeien geslagen bij varkenshouderij Boxtel