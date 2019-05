Schreeuwers dodenherdenking uit isoleercel Vught

Aanwezigen spraken schande van de verstoring tijdens de plechtige herdenking. Gevangenen brulden minutenlang Allahu Akbar door open ramen en luchtroosters. Volgens bronnen horen leden van de Arnhemse terreurcel tot de schreeuwers. Die groep, in september aangehouden, bereidde waarschijnlijk een aanslag voor in Nederland met Kalasjnikovs en bomgordels.

De vijf roepers hebben iets meer dan een week op strafcel gezeten. Drie andere gevangenen van dezelfde afdeling zijn al eerder teruggeplaatst naar hun eigen cel omdat ze niet vaststaan dat ze hebben meegeschreeuwd.

’Passende straf’

De dag na de verstoring sprak de gevangenisdirectie in Vught van maximaal veertien dagen isoleercel voor de roepers. Volgens de DJI vond de gevangenisdirecteur de straf van een ruime week isoleercel ‘passend’.

Interne straffen worden opgelegd volgens de richtlijn van een ‘sanctiekaart’. Gedetineerden die zich misdragen of verboden spullen hebben, kunnen een scala aan straffen krijgen, van een gesprek tot overplaatsing, verblijf op de eigen cel of plaatsing in een strafcel.

Bekijk ook: Dikke middelvinger naar onze maatschappij