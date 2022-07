Loslopende neusbeer terecht en opgevangen in Zundert

Het dier werd donderdagavond gevangen in iemands achtertuin en naar Zundert gebracht. Normaal zou Stichting Aap de neusbeer opvangen, maar de plekken voor quarantaines zijn daar vol, legt de medewerkster van het vogelrevalidatiecentrum uit. De neusbeer moet een maand in quarantaine omdat ze wellicht ziektes mee kan dragen. Het centrum vangt naast vogels ook weleens egels en vossen op en heeft dus een kooi die geschikt is voor de kleine beer.

De rode neusbeer is een exoot, die gewoonlijk niet in Nederland voorkomt. Het dier mag niet zomaar gehouden worden, aldus het vogelrevalidatiecentrum. „Het kan zijn dat het toch iemands huisdier was”, vertelt de medewerkster. „Mogelijk is ze ontsnapt, of gedumpt.” De neusbeer is erg mager en hongerig. „Ze heeft al goed gegeten hier.” Volgens de medewerkster is het dier niet gechipt. Uiteindelijk zal ze waarschijnlijk naar een dierentuin gaan. Daarover voert het vogelrevalidatiecentrum overleg met Stichting Aap.