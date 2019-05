Pompeo zoekt toenadering met Russen

Lavrov zei dat er veel achterdocht is in de relatie tussen beide landen, maar dat hij goede hoop heeft dat dit gaat veranderen. „Er zijn veel vooroordelen en aannames, die hinderen onze en jullie veiligheid en zorgen voor wereldwijde spanningen. We zijn klaar om onze relatie te herstarten als onze Amerikaanse collega’s dat ook zijn.”

„We hebben overlappende interesses, zoals de bestrijding van terrorisme en het terugdringen van kernwapens. We moeten minstens op die gebieden tot een hechte samenwerking kunnen komen”, reageerde Pompeo. „Ik ben hier omdat president Donald Trump vastberaden is om de relatie te verbeteren. We hebben verschillen, maar net als elk ander land willen wij onze eigen belangen verdedigen.”

Schone lei

Het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller leverde geen aanwijzingen op dat Trump of zijn campagneteam samenwerkten met Rusland tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. Moskou wilde daarna graag een ontmoeting om de banden tussen beide landen aan te halen. „We denken dat de tijd is gekomen om met een schone lei te beginnen. Laten we het proberen en dan zien we wel wat er gebeurt”, concludeerde Lavrov dinsdag.

